中国房地产：穆迪预计开发商未来三至六个月购地情况持续活跃

路透香港6月25日 - 评级机构穆迪投资周二发表报告预期，该行给予评级的中国房地产商于未来三至六个月将继续活跃于土地收购，补充土地储备以支持它们的长期增长计划。

该行表示，多家大型全国性房地产商如中国海外 、万科 和保利地产 ，以及些区域性的地产商如越秀地产 、佳兆业 和旭辉控股 等公司，于过去两个月均有购地。

“虽然这些房地产商的资金情况仍然足够，但大规模的收购将会增加它们执行上的风险。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤称。

穆迪指出，虽然中国房地产市场于5月持续增长，但增速较4月有所减缓，主要因为中央的调控措施，以及去年同期的比较基数较高。

“我们预期未来数月的房地产按年销售增长将会继续减慢。”曾启贤说。

穆迪预期，由于过去数月房地产价格强劲增长，预计中央政府将会维持对房地产板块从紧调控，但相信再出台更凌厉的措施机会不大，因包括北京、广州在内的六个主要城市于5月份的楼价升幅，已由3月的2-3%减慢至1-2%。