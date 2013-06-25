澳新汇市：澳新货币走势蹒跚，因忧心中国经济放缓

澳元/美元 跌0.5%至0.9215，靠向隔夜所及33个月低位0.9148。若跌破该处，恐将进一步下探0.8780，该水准为2010年5月-2011年7月涨势的76.4%回档位。

新西兰元/美元 亦跌约0.5%，至0.7719，接近一年低点0.7683。

0.7744美元是新西兰元/美元自去年6月至今年4月涨势的76.4%回档位所在，跌至该水准下方，为下探2012年5月所及低点0.7456埋下伏笔。

但0.7700下方的买单短线料为新西兰元提供支撑；交易商预期若涨向0.7900美元将遭遇卖压。澳新货币兑日圆和欧元亦下跌。

公债市场走势连续两日为市场所瞩目。澳洲10年期现货债收益率(殖利率) 下跌22个基点，至3.805%，几乎扭转周一的25个基点升幅。

澳洲10年期公债期货 跳升24个跳动点至96.180，远离隔夜所及的15个月低点95.845。周一公债期货跌幅一度达37个跳动点。

新西兰政府公债也获得不错买需，10年期公债收益率跌约10个基点。

澳洲和新西兰本周均无重要经济数据，令市场关注焦点牢牢钉住海外因素。目前关注今天稍晚将公布的美国耐久财(耐用品)订单及房市数据。(完)

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