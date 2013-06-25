《综述》救市希望破灭中国A股一度暴跌，恐慌情绪释放后大盘反击

* 官媒评论打消救市预期,资金面忧虑扩散至基本面

* 沪综指一度暴跌近6%，尾盘抄底买盘令大盘几收复失地

* 中期偏弱趋势格局难改，目前尚难言底在何方

作者 林琦／徐永

路透上海6月25日 - 中国官方喉舌人民日报周二评论，令国内投资者打消了政府救市期望，A股周二一度继续暴跌近6%，不过在恐慌情绪大量释放后，尾市抄底买盘推动大盘几近收复失地。

周二股指戏剧化的走势令大多人士跌破眼镜，但多数人认为资金面仍是近期股市走势关键，目前尚难判断今天低点即是近阶段底部。

银河证券资深分析师任承德指出，“现在不仅仅是资金紧张，更多是市场行为，大家都在看空，期指和融资融券的做空让大盘跌得更快。”

他补充道，沪深300指数在2，000点附近会有反弹，但大家对反弹高度不用抱过高期望。

期指主力合约7月 周二午后曾探低至1,996，跌幅高达7.5%。而其对应的沪深300指数 午后曾探低2，023点，最大跌幅为6.8%，不过收报2,165.421点，跌0.27%。而标杆指数沪综指 收盘仅略跌0.19%至1,959.508点，盘中一度至1,849.653点，跌幅达5.79%。

“今天股市的走势变化非常大，午后市场对流动性收紧的恐慌情绪有所释放，但现在是不是底部还不好判断，只有央行明确注入流动性，才有可能是底部信号。”长城证券策略组分析师朱俊春认为。

中国央行则一直坚实其原有的主基调，央行上海总部副主任凌涛周二表示，央行下一步将继续监测银行体系统动性变化，灵活调节流动性管理。而国内银行间市场回购利率水平出现分歧，隔夜回购利率回落。但有交易员指出，目前资金供需仍处失衡状态，最快至7月中旬才能回归紧平衡状态。

其实，市场仍弥漫着一片看空气氛，其原由不仅仅是因为资金面，还包括大家担忧近期的金融动荡未来将波及实体经济，加剧国内经济转型的难度。

海通证券首席经济学家李迅雷周二在其微博中指出，“市场大跌，正是反映了投资者对未来可能出现经济、金融危机的预期。要让市场好转，必须改变投资者预期，让他们看到中国经济转型的曙光：摆脱土地财政、政府投资和外资的路径依赖。”

近期不少国际投行下调中国经济预测。汇丰近日将中国国内生产总值(GDP)今年增速由原先的8.2%下调至7.4%；高盛 周二发布报告称，鉴于经济周期性走软迹象以及近期金融状况收紧，将中国今年GDP增速由7.8%下调至7.4%。

而摩根大通 中国首席经济学家朱海斌周二亦表示，中国最新的宏观经济数据显示国内经济趋弱格局未变，而中国领导层强硬态度推动经济结构调整，预示着短期内经济走弱的风险。他预计今年中国GDP增速为7.6%。

**救市希望落空引发恐慌**

浙商证券策略分析师戴康指出，人民日报等官方媒体的发文，使市场对近期央行的态度形成了一致预期，就是央行短期内对流动性不会有太大放松，另外由于6月底来临，预期资金面还会更加紧张，因此市场情绪还是比较悲观，在昨天银行股齐跌的基础上，今天扩散到了其他板块。

“可以确认的是，昨天市场对近期流动性抽紧形成了一致预期，今天是一个延续和扩散的过程。”他认为。

针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。

该评论文章称，面对当期行情，有人建言，请证监会立即救市，明确无限期停止IPO、暂停融券卖空交易、将禁售期一律延长六个月；请央行开闸放水救市，向市场释放流动性；请汇金、中投等中央金融机构托市，牵头成立平准基金进场托市……其实，证监会不是股市的“奶妈”，央行也不是。

华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，“大家越来越清楚，央行和证监会不会马上救市，金融体系去杠杆化显然比股市更重要。”

不过他亦担忧央行调控政策最终是否会扩大受害面。“就象一次定向爆破，是否成功要看能否精确地让楼倒下，而不伤及周围的。”

显然，此次针对国内金融系统流动性的“专项整治”，国内股市亦被陪绑。前期所谓“建国底”1949点周二被轻易击穿后，投资者本来期待的“抗战底（1937）”和“民国底（1911）”当日接连被击破，大盘周二午后跌幅一度近6%，直逼“鸦片战争底（1840）”。

中国股市自上周四起连续下跌，四天内累计最大跌幅达13.7%，沪深两市市值蒸发约3万亿元人民币。