重温稿-路透调查：台湾央行料连续第八季维持利率不变

路透台北6月25日 - 路透调查显示，台湾央行在周四(27日)举行的理监事会议中，将连续第八季维持重贴现率在1.875%水准不变，因经济复苏脚步仍相当迟缓。

尽管美联储已明确释放购债规模将减少的明确讯息，周一美国10年期公债殖利率收盘时弹升至2.54%，但多数受访者估计今年底前台湾央行不会调整目前在1.875%的重贴现率。

13家接受调查的金融机构指出，台湾今年出口数据疲软，且通膨也相当温和，央行得以维持利率不变的基调。

一位大型金融机构分析师说，〞至少央行不会在今年升、降息。目前看起来，景气复苏相当无力，目前的实质利率虽低，但倒也还没有需要升息抬高它的必要。〞

台湾主计总处在5月底时下调全年的国内生产总值(GDP)预估至2.4%，消费者物价指数(CPI)至1.23%，因全球经济展望不佳、且产业面临来自中国的竞争加剧。

第二季以来，台湾出口表现欠佳。5月出口金额较去年同期仅成长0.9%，先前更是达连续三个月的衰退。 至于外销订单更已达连续四个月的衰退，外贸的表现相当疲弱。

亚洲区域各国中，值得注意的是中国的情况。中国市场6月以来流动性困局逐渐升高， 中国央行强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。

以下为各金融机构对本次央行重贴现率预估：

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

--------------------------------------------------------

澳新银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

巴克莱 0 1.875

星展银行 0 1.875

ING 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰证券 0 1.875

Moody's 0 1.875

苏格兰皇家银行(新加坡) 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大投顾 0 1.875

------------------------------------------------------