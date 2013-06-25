欧元债市：德债期货反弹，脱离八个月低点

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透伦敦6月25日 - 德债期货周二上涨，较此前所及的八个月低点反弹。美国联邦储备理事会(美联储/FED)称计划今年稍后缩减货币刺激规模，导致德债期货大跌。
美联储称其货币政策展望将同经济表现紧密相连，这使得投资者越发警惕即将公布的经济数据。今日稍后美国将公布耐久财(耐用品)订单，消费者信心和房屋数据。
“有大量的数据，这将是非常动荡的，”一交易商说道，并补充道中国股市的大幅下挫亦支撑了风险较低的资产。
德债期货 当日涨41个跳动点至140.72,上日触及八个月低点139.90。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。