欧元债市：德债期货反弹，脱离八个月低点

美联储称其货币政策展望将同经济表现紧密相连，这使得投资者越发警惕即将公布的经济数据。今日稍后美国将公布耐久财(耐用品)订单，消费者信心和房屋数据。

“有大量的数据，这将是非常动荡的，”一交易商说道，并补充道中国股市的大幅下挫亦支撑了风险较低的资产。