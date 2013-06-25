《汇市简讯》欧洲开盘：关注中国股市

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 美元兑日圆跌0.18%，澳元兑美元及欧元兑美元持平，美元兑日圆以外亚币走升
* 美国10年期公债收益率(殖利率)低见2.4920%，此前两位联储高级官员发表看法
* 沪综指跌势牵动亚洲股市、新兴汇市及金属市场，沪综指最新下跌2.8%，稍早一度重挫5%
* 意大利标债、瑞典PPI、美国耐久财(耐用品)订单、消费者信心指数及新屋销售。(完)
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