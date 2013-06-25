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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:38 BJT

台湾央行：共发行1,256.5亿台币存单，存单余额减2.5亿

路透台北6月25日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,256.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,259亿，存单发行余额减2.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,212.50

91天期 0.93 26.0

182天期 1.05 18.0

央行上日共发行3,236.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,562.85亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周一超额准备为68亿台币，累计超额准备为负910亿，加计前期1%的超额准备为229亿台币。(完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 曾祥进)

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