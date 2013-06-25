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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月25日

路透伦敦6月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
  品种    最新库存       变动
   铜      674,850     -3,375
   锡       14,140        -50
   铅      194,200     -1,675
   锌    1,068,400     +2,550
   铝    5,445,275     +4,950
   镍      186,084       -114
 铝合金     69,040       持平
 NASAAC    113,160        -40
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据   库存分布      品种  库存数据   库存分布
 铜    <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LO    铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LO
       KS>        C-GRD>                    KS>        C-GRD>
 铝    <MAL-STOC  <0#MALSTX-LO    锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LO
       KS>        C-GRD>                    KS>        C-GRD>
 锌    <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LO  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LO
       KS>        C-GRD>          金        KS>        C-GRD>
 镍    <MNI-STOC  <0#MNISTX-LO  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LO
       KS>        C-GRD>           A        KS>        C-GRD>
 
 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)

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