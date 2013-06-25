日本债市：日债上涨，中国信贷紧缩提振避险买盘

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.135% +0.5 0.130% 五年期公债 0.340% -0.5 0.345% 10年期公债 0.865% -1.5 0.880% 20年期公债 1.730% -4.5 1.775% 30年期公债 1.875% -2.5 1.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.24 +0.09 142.15 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/张若琪 审校 沈以文)