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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 14:37 BJT

日本债市：日债上涨，中国信贷紧缩提振避险买盘

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.135%      +0.5    0.130%
 五年期公债                            0.340%      -0.5    0.345%
 10年期公债                            0.865%      -1.5    0.880%
 20年期公债                            1.730%      -4.5    1.775%
 30年期公债                            1.875%      -2.5    1.900%
 10年期公债期货   <0#JGB:>             142.24     +0.09    142.15
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 洪曦/张若琪 审校 沈以文)

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