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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 14:43 BJT

投行观点：瑞信下调多种大宗商品的价格预估

路透6月25日 - 瑞信下调对多种大宗商品价格的预估：

* 将布兰特原油2013年均价预估从每桶112美元下调至108美元

* 将西德克萨斯中质油(WTI)2013年均价预估从每桶98美元下调至97美元

* 将美国天然气2013年均价预估从4.00美元/百万英热单位，下调至3.70美元

* 将黄金2013年均价预估从每盎司1,580美元下调到1,400美元，2014年均价预估从1,500美元降至1,180美元

* 将铂金2013年均价预估从每盎司1,655美元下调到1,540美元，2014年均价预估从1,790美元降至1,585美元

* 将铝2013年均价预估从每吨1,990美元下调到1,866美元，2014年均价预估从2,050美元降至1,863美元

* 将铅2013年均价预估从每吨2,325美元下调到2,052美元，2014年均价预估从2,688美元降至1,913美元

* 将锡2013年均价预估从每吨22,390美元下调到20,308美元，2014年均价预估从23,000美元降至19,250美元

* 将白银2013年均价预估从每盎司28.50美元下调到24.20美元，2014年均价预估从27.20美元降至21.30美元

* 将钯金2013年均价预估从每盎司770美元下调到740美元，2014年均价预估从880美元降至790美元

* 将铜2013年均价预估从每吨7,482美元下调到7,240美元，2014年均价预估从6,675美元降至6,225美元

* 将镍2013年均价预估从每吨16,823美元下调到15,282美元，2014年均价预估从17,000美元降至15,250美元

* 将锌2013年均价预估从每吨2,071美元下调到1,864美元，2014年均价预估从2,338美元降至1,763美元

(完)

(编译 高琦 审校 白云)

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