更新版-离岸人民币：中银香港7月起调高参加行隔夜利率至0.75%，因人民币需求升高

(新增中银香港发言及市场评论)

路透香港6月25日 - 香港银行人士周二表示，近期流动性紧缺以及离岸中心逐渐成立，促使首家离岸人民币清算行--中银香港 再度调高参加行的隔夜存款利率，这已是今年第二次调高。

中银香港发言人指出，将自7月1日将清算参加行的隔夜拆款利率 由0.648%调高至0.750%，并首次实施“分层利率”。根据报载，参加行存款金额在1亿元人民币或以上可获1.05%。

除了近期市场人民币资金需求殷切外，一了解此事的银行人士则指出，担任新加坡人民币清算的工银新加坡分行实施分层利率，是中银香港调整存款服务的原因之一。

然而，该名人士指出，虽然境内利率已有下调，但市场对于月底半年结前的资金情势并不乐观，离岸在资金摆布上也较为保守，暂时不会因利率调高而转存参加行。

受到境内流动性吃紧影响，离岸短期利率近几周来维持相对高档，中银香港的参加行定存利率也随之高涨。今日7至一个月定存利率均报5.00%，上周7天及14天曾高见6.0%。

本地时间下午2:35时，经纪商的离岸隔夜拆款利率 报2.50/3.50%，较周一的2.00%上升，较上周四高点4.00%明显回落。

周一新推出的HIBOR定盘价 中隔夜利率亦见下跌，报3.24%，上日在4.35%；但七天期微升至6.37750%，上日在6.36250%。

中银香港于今年3月把隔夜利率由0.629%调升至0.648%，并提供1-3个月定期存款，5月再增加7日及14日的短期定存。 ]

根据信报报导，中银香港称，随着香港及海外人民币业务的发展和清算规模的扩大，使清算行有空间向参加行提供更具吸引力的存款利率，目前本港人民币清算量每日3,500-4,000亿元已相对较大，清算首次推出分层利率定价，除有助清算业务量维持增长的同时，可继续吸引更多人民币资金在香港市场沉淀，相信有助提升香港离岸人民币中心的竞争力。

近日本港多家银行把零售人民币存款利率调高，其中建行亚洲对客户存入新资金20万元或以上，敍造1个月定存的年利率调高至4厘，加幅达2.2厘，相同金额的续期存款则为3.8厘，加幅为1.6厘。