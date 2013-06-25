更新版-离岸人民币：中银香港7月起调高参加行隔夜利率至0.75%，因人民币需求升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但汽油裂解价差触及五周新高
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
(新增中银香港发言及市场评论)
路透香港6月25日 - 香港银行人士周二表示，近期流动性紧缺以及离岸中心逐渐成立，促使首家离岸人民币清算行--中银香港 再度调高参加行的隔夜存款利率，这已是今年第二次调高。
中银香港发言人指出，将自7月1日将清算参加行的隔夜拆款利率 由0.648%调高至0.750%，并首次实施“分层利率”。根据报载，参加行存款金额在1亿元人民币或以上可获1.05%。
除了近期市场人民币资金需求殷切外，一了解此事的银行人士则指出，担任新加坡人民币清算的工银新加坡分行实施分层利率，是中银香港调整存款服务的原因之一。
然而，该名人士指出，虽然境内利率已有下调，但市场对于月底半年结前的资金情势并不乐观，离岸在资金摆布上也较为保守，暂时不会因利率调高而转存参加行。
受到境内流动性吃紧影响，离岸短期利率近几周来维持相对高档，中银香港的参加行定存利率也随之高涨。今日7至一个月定存利率均报5.00%，上周7天及14天曾高见6.0%。
本地时间下午2:35时，经纪商的离岸隔夜拆款利率 报2.50/3.50%，较周一的2.00%上升，较上周四高点4.00%明显回落。
周一新推出的HIBOR定盘价 中隔夜利率亦见下跌，报3.24%，上日在4.35%；但七天期微升至6.37750%，上日在6.36250%。
中银香港于今年3月把隔夜利率由0.629%调升至0.648%，并提供1-3个月定期存款，5月再增加7日及14日的短期定存。 ]
根据信报报导，中银香港称，随着香港及海外人民币业务的发展和清算规模的扩大，使清算行有空间向参加行提供更具吸引力的存款利率，目前本港人民币清算量每日3,500-4,000亿元已相对较大，清算首次推出分层利率定价，除有助清算业务量维持增长的同时，可继续吸引更多人民币资金在香港市场沉淀，相信有助提升香港离岸人民币中心的竞争力。
近日本港多家银行把零售人民币存款利率调高，其中建行亚洲对客户存入新资金20万元或以上，敍造1个月定存的年利率调高至4厘，加幅达2.2厘，相同金额的续期存款则为3.8厘，加幅为1.6厘。
市场人士指出，部分银行以高息竞争人币存款，部分原因是内地近期“水紧”影响到香港人民币拆息抽升，同时估计个别银行早前或把香港存款存入内地赚取高息，近期内地资金紧，部分企业把香港的人币存款调返内地，银行要弥补存款短缺而以高息争存，预期其他银行亦将相继把人币定存利率调高，但不致高达4-5厘的水平。（完） (记者 雷美珍／李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。