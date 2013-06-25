中国股市：沪综指缩减跌幅微收低，恐慌情绪有所释放反弹动量开始集聚

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透上海6月25日 - 中国股市沪综指周二再度急挫后盘中大幅反弹，收盘微跌。早盘股指在官媒强化央行流动性继续不放松的悲观情绪引导下，延续前日下跌走势，午盘初端跌幅一度接近6%，但之后恐慌情绪有所释放，部分抄底资金进场，反弹动量开始集聚，助大盘缩减跌幅。
沪综指 收报1,959.508点，跌3.727点，或0.19%，盘中最低探至1,849.65点，；上海A股今日成交额放大至1,044亿元人民币,昨日为877亿元。
“今天股市的走势变化非常大，午后市场对流动性收紧的恐慌情绪有所释放,但现在是不是底部还不好判断，只有央行明确注入流动性，才有可能是底部信号。”长城证券策略组带头人朱俊春认为。
中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。
业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。
上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。
周二盘中个股一度全面下跌，金融地产板块仍是带动大盘下跌的主力板块，但尾盘均出现反弹回升，民生银行 自盘中跌停回升至微幅收跌0.82%，报8.44元。
沪深300指数 收跌0.27%，报2,165.421点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,120.2点，跌1.75%，成交1237,859手。(完) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。