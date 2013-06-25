更新版-日本股市：日经指数跌穿13,000点，受中国股市拖累

深耕中国的制造业者股价承压，小松制作所 挫跌3.8%，日立建机 和日产汽车 分别下滑2.7%和1.1%。

“即使是一些外国投资人也想减持日股仓位，但同时也有些投资者希望力撑日经指数于13,000点水准上方；这使得市场震荡剧烈，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。