更新版-日本股市：日经指数跌穿13,000点，受中国股市拖累

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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深耕中国的制造业者股价承压，小松制作所 挫跌3.8%，日立建机 和日产汽车 分别下滑2.7%和1.1%。
中国银行体系资金趋紧或打压该国经济增长的疑虑，近来搅乱全球市场。
市场观察家说，本周市场可能会继续震荡，日经指数料在13,000点附近徘徊。
“即使是一些外国投资人也想减持日股仓位，但同时也有些投资者希望力撑日经指数于13,000点水准上方；这使得市场震荡剧烈，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。
部分出口股周二上涨。索尼 升0.4%，TDK Corp 涨1.6%，奥林巴斯(Olympus) 收高1.0%。
东证股价指数 跌1.0%至1,078.66点。(完)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选