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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:08 BJT

更新版-日本股市：日经指数跌穿13,000点，受中国股市拖累

深耕中国的制造业者股价承压，小松制作所 挫跌3.8%，日立建机 和日产汽车 分别下滑2.7%和1.1%。

中国银行体系资金趋紧或打压该国经济增长的疑虑，近来搅乱全球市场。

市场观察家说，本周市场可能会继续震荡，日经指数料在13,000点附近徘徊。

“即使是一些外国投资人也想减持日股仓位，但同时也有些投资者希望力撑日经指数于13,000点水准上方；这使得市场震荡剧烈，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘称。

部分出口股周二上涨。索尼 升0.4%，TDK Corp 涨1.6%，奥林巴斯(Olympus) 收高1.0%。

东证股价指数 跌1.0%至1,078.66点。(完)

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