更新版 1-离岸人民币：离岸清算行7月起调高参加行隔夜存款利率，或受在岸资金紧俏影响

* 中银香港及中银台北7月同步上调隔夜存款利率

* 境内流动性吃紧效应仍在离岸发酵

* 香港、台湾、新加坡清算行竞争加剧 (新增市场评论及背景)

路透台北6月25日 - 香港及台湾的人民币清算行将同步自7月份起上调参加行的隔夜存款利率，以吸引更多的人民币存款。此举或受到近来大陆在岸资金紧俏的影响延烧，使得在岸及离岸人民币市场均需钱孔急。

受到境内流动性吃紧影响，离岸短期利率近几周来维持相对高档，香港人民币清算行--中银香港 的参加行定存利率也随之高涨，今日七天至一个月定存利率 均报5.00%，上周七天及14天曾高见6.0%。

今日中国银行 台北分行的参加行定存利率 七天期高报6.0%，14天及一个月期亦有5.5%。

除了在岸资金紧俏效应外，各离岸人民币清算中心逐步成立并开展业务，也形成了离岸清算行间的竞争态势。

**香港、台湾、新加坡清算行均采分层利率**

一了解此事的银行人士指出，担任新加坡人民币清算的工商银行 新加坡分行实施分层利率，是中银香港调整存款服务的原因之一。

而一名熟知中银台北存款业务运作的银行业人士则指出，中银台北分行决定跟进香港清算行举措，并同样采分层利率，也同样为了人民币资金于台湾离岸的沉淀。

香港业内人士指出，虽然境内利率已有下调，但市场对于月底半年结前的资金情势并不乐观，离岸在资金摆布上也较为保守，暂时不会因利率调高而转存参加行。

台湾本地银行人民币资金调度人士也称，境内流动性紧俏推高同业拆借利率，当前在拆借市场的隔夜拆出利率优于中银台北提供的隔夜存款利率，暂时不具吸引力。但时间拉长来看，在资金回归平稳后，该利率或有其吸引银行转存之处。

本地时间下午4:57时，经纪商的离岸隔夜拆款利率 已自日中高位2.50/3.50%回落至0.5/1.0%，但一周以上天期报价仍持于4.5/6.0%。

本周一新推出的HIBOR定盘价 中隔夜利率亦见下跌，报3.24%，上日在4.35%；但七天期微升至6.37750%，上日在6.36250%。

消息人士稍早指出，中银台北的分层利率设计与中银香港 完全一致，存款额在5,000万人民币以下利率由现行0.648%升至0.75%；5,000万至1亿人民币则以0.86%计息；1亿元人民币以上的大额存款利率则以1.05%计息。

“台北在其他业务上没办法跟香港竞争，本来就只能靠较高利率吸引存款...所以决定跟进。”上述消息人士称。

除利率外，中银台北也决定继续免收所有清算相关的服务费用，直至另行通知为止。

中银台北自今年2月开展清算行业务，原仅提供隔夜存款业务，但该行自3月起首先推出七种天期的定存服务 ，利率以大陆在岸同业拆借利率为定价指标，较离岸市场利率更为优惠，因而吸引不少台湾本地银行将香港分行资金调回台湾转存中银台北，做为资金去化及收益来源。中银台北此后更推出不定时的特殊天期定存服务，更多吸纳台湾离岸人民币游资。

不过中银香港稍后跟进开办五种天期定存服务，且在近期大陆在岸资金紧俏波及离岸时，部分天期利率更较中银台北为高。这使得人民币离岸清算行间的竞争更为白热化。

香港银行人士周二表示，近期流动性紧缺以及离岸中心逐渐成立，促使首家离岸人民币清算行--中银香港 再度调高参加行的隔夜存款利率，这已是今年第二次调高。 (完)