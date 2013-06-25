金属期市：伦敦期铜盘中跌至近三年低点，受中国成长疑虑打击

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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0625GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6705.25 35.25 +0.53 -15.46
上海期铜 48380 -240 -0.49 -16.49
COMEX期铜 3.03 0.01 +0.31 -16.93
LME期铝 1780.00 8.50 +0.48 -14.13
上海期铝 14250 -35 -0.25 -9.06
LME期锌 1836.00 11.00 +0.60 -11.73
上海期锌 14385 35 +0.24 -10.40
LME期镍 13680.00 50.00 +0.37 -19.81
LME期铅 2004.00 9.00 +0.45 -13.99
上海期铅 13870.00 -50.00 -0.36 -13.58
LME期锡 19500.00 -75.00 -0.38 -16.67
LME/上海套利价差^ -382
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 杜明霞/许娜)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选