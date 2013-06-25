金属期市：伦敦期铜盘中跌至近三年低点，受中国成长疑虑打击

0625GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6705.25 35.25 +0.53 -15.46

上海期铜 48380 -240 -0.49 -16.49

COMEX期铜 3.03 0.01 +0.31 -16.93

LME期铝 1780.00 8.50 +0.48 -14.13

上海期铝 14250 -35 -0.25 -9.06

LME期锌 1836.00 11.00 +0.60 -11.73

上海期锌 14385 35 +0.24 -10.40

LME期镍 13680.00 50.00 +0.37 -19.81

LME期铅 2004.00 9.00 +0.45 -13.99

上海期铅 13870.00 -50.00 -0.36 -13.58

LME期锡 19500.00 -75.00 -0.38 -16.67

LME/上海套利价差^ -382

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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