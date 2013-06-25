《亚洲经济焦点》新兴市场几近全军覆没，但不乏潜在亮点

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
**外汇储备充裕**
菲律宾的外汇储备也起到了良好的缓冲作用。亚洲几乎所有的国家都具备该特征。马来西亚、泰国、印尼、韩国和菲律宾的外汇储备合计达8,330亿美元，是1997-1998年亚洲危机期间水平的10倍多。
计入中国和日本后，亚洲的整体外汇储备约为6.7万亿(兆)美元，与全球国内生产总值(GPD)相比具有一定分量。
瑞士信贷估算，全部主要亚洲国家的外汇储备至少是其短期外债风险敞口的两倍，能很好地缓冲资本外逃的影响。
新加坡亦是经常帐大幅盈余，外汇储备量大，出口结构也将因美国经济真正复苏而获益。
不过，新加坡债市也与美国债市高度相关，因而在近期美联储引发美国公债价格大跌时严重受创。
亚洲出现的状况还有，中国经济若更可持续地成长，北京显然可以容忍经济放缓。
美银美林在6月的基金经理调查中发现，中国经济硬着陆风险成为他们的最大顾虑，甚至排在欧元区解体风险之前。
这是一则令人胆颤心惊的讯息。该调查的受访者数量为248名，其总共管理7,080亿美元资产，并且调查是在中国货币市场资金吃紧，导致银行争抢资金的状况出现前所进行的。
不过即便是这样，也可能是一次机遇。
“今天市场中与普遍市况走势最相反的就是中国相关资产，”BofAML Global Research首席投资策略师Michael Hartnett称，“新兴市场股票和大宗商品配置偏低表明，市场对于中国冲击的布仓过了头。”(完) (译文审校 艾茂林)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。