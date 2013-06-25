《亚洲经济焦点》新兴市场几近全军覆没，但不乏潜在亮点

**外汇储备充裕**

菲律宾的外汇储备也起到了良好的缓冲作用。亚洲几乎所有的国家都具备该特征。马来西亚、泰国、印尼、韩国和菲律宾的外汇储备合计达8,330亿美元，是1997-1998年亚洲危机期间水平的10倍多。

计入中国和日本后，亚洲的整体外汇储备约为6.7万亿(兆)美元，与全球国内生产总值(GPD)相比具有一定分量。

瑞士信贷估算，全部主要亚洲国家的外汇储备至少是其短期外债风险敞口的两倍，能很好地缓冲资本外逃的影响。

新加坡亦是经常帐大幅盈余，外汇储备量大，出口结构也将因美国经济真正复苏而获益。

不过，新加坡债市也与美国债市高度相关，因而在近期美联储引发美国公债价格大跌时严重受创。

亚洲出现的状况还有，中国经济若更可持续地成长，北京显然可以容忍经济放缓。

美银美林在6月的基金经理调查中发现，中国经济硬着陆风险成为他们的最大顾虑，甚至排在欧元区解体风险之前。

这是一则令人胆颤心惊的讯息。该调查的受访者数量为248名，其总共管理7,080亿美元资产，并且调查是在中国货币市场资金吃紧，导致银行争抢资金的状况出现前所进行的。

不过即便是这样，也可能是一次机遇。

“今天市场中与普遍市况走势最相反的就是中国相关资产，”BofAML Global Research首席投资策略师Michael Hartnett称，“新兴市场股票和大宗商品配置偏低表明，市场对于中国冲击的布仓过了头。”(完) (译文审校 艾茂林)