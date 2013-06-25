台湾汇市：台币中止连三日收贬格局，量化宽松措施退场的恐慌情绪略有缓解

* 台币随亚币反弹，中止连三日收贬格局 * 少数外资汇入，台币或有小波反弹可期 * 明日主交投区间暂看30.050-30.200 路透台北6月25日 - 台币兑美元 周二随多数新兴亚洲货币上扬，暂时中止了连续三个交易日收贬 的格局。交易员指出，主要因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话缓解了联储即刻开始缩减刺激计划的 担忧，此外，中国股市由盘中的暴跌收敛至几乎以平盘作收，也让流动性紧张或损及经济成长的担忧有所舒缓 。 汇银人士表示，今日国际美元稍稍转弱，就消息面可解释为市场因量化宽松措施退场，引发对风险性资产 抛售的恐慌已来到阶段满足点。就技术面而言，则显示美元短线急升后的技术性回落，并非代表趋势出现反转 。预料月底前，台币兑美元或有机会测试30.0整数关卡的压力，明日实质交投区间则暂看30.050-30.200。 台币终场收升0.9角报30.260，脱离上日创下的18个月来收盘低位。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日 实质成交区间在30.100-30.200，上日则在30.050-30.150。 “这波恐慌性的抛盘，差不多到一个阶段了。”一位外商银行交易员称。 另一本地大型公股银行交易员则指出，美元应该会在高档强势整理，短线市场的观望气氛料将偏浓，因市 场还是会担心中国银行业的流动性问题，进而促使投资人减码亚洲货币。 虽然今日外资及陆资持续在台股卖超94.59亿台币，10个交易日卖超金额累计达947.35亿。不过交易员指 出，今日盘中外资虽仍多汇出，但也有少数汇入。台湾股市 今日下跌1.22%，收报7,663.23点，创五个 月收盘低位。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，美元回落，今日尾盘美元/台币一周至三个月天期报价转为折 价，指标美元/台币一个月天期 报价落在30.045/065左右，上日则收在30.210。 多数新兴亚洲货币周二上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话缓解了联储即刻开始缩减刺 激计划的担忧，不过市场担忧中国流动性紧张或损及其经济成长，亚币涨势受限。 本周重要的数据及事件包括: 周二:美国公布5月耐久财订单、5月新屋销售年率及6月消费者信心指数； 周三:美国第一季实质GDP终值； 周四:台湾央行第二季理监事会后记者会、美国一周初请失业金人数； 周五:路透/密西根大学美国6月消费者信心指数、美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔及旧金山联储总裁威廉 姆斯分别发表谈话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.260 30.350 30.100-30.355 30.350 9.68 10.13 元太外汇经纪公司 30.110 30.280 30.101-30.280 30.280 4.555 4.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 0.045/0.060 美元/台币六个月期 -0.115/-0.080 -0.035/0.005 (完)