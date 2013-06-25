全球金市：金价逆转稍早涨势，受美国政策前景和中国忧虑拖累

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1280.84 -0.45 -0.04 -23.51
现货银 19.67 0.02 +0.10 -35.04
现货铂金 1337.49 8.99 +0.68 -12.87
现货钯金 664.22 5.22 +0.79 -4.01
COMEX期金 1280.60 3.50 +0.27 -23.58 31404
COMEX期银 --
汇率
欧元/美元 1.3135
美元/日圆 97.39
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/洪曦; 审校 许娜/隋芬/艾茂林)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选