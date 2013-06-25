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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:49 BJT

全球金市：金价逆转稍早涨势，受美国政策前景和中国忧虑拖累

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1280.84 -0.45 -0.04 -23.51

现货银 19.67 0.02 +0.10 -35.04

现货铂金 1337.49 8.99 +0.68 -12.87

现货钯金 664.22 5.22 +0.79 -4.01

COMEX期金 1280.60 3.50 +0.27 -23.58 31404

COMEX期银 --

汇率

欧元/美元 1.3135

美元/日圆 97.39

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/洪曦; 审校 许娜/隋芬/艾茂林)

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