韩国汇市：美联储官员谈话激励韩元小升，低接买盘推升公债

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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韩元/美元 1,160.2 1,161.4
日圆/韩元 11.8814/9037 11.7893/958
韩国公债期货 * 105.13 104.79
五年期公债收益率 3.32% 3.43%
三年期公债收益率 3.02% 3.12%
韩国综合股价指数 1,780.63 1,799.01
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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