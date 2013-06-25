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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:51 BJT

韩国汇市：美联储官员谈话激励韩元小升，低接买盘推升公债

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,160.2 1,161.4

日圆/韩元 11.8814/9037 11.7893/958

韩国公债期货 * 105.13 104.79

五年期公债收益率 3.32% 3.43%

三年期公债收益率 3.02% 3.12%

韩国综合股价指数 1,780.63 1,799.01

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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