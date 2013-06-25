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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:58 BJT

新兴汇市：美联储政策担忧缓解帮助新兴亚币上扬，但中国疑虑增强

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 日圆                        97.45      97.71      +0.27     -10.94      86.79
 坡元                       1.2723     1.2760      +0.29      -3.96     1.2219
 台币                       30.150     30.350      +0.66      -3.36     29.136
 韩元                      1159.15    1161.40      +0.19      -7.64    1070.60
 泰铢                        30.93      31.10      +0.55      -1.03      30.61
 菲律宾披索                  43.45      43.84      +0.90      -5.52      41.05
 印尼卢比                  9935.00    9925.00      -0.10      -3.07    9630.00
 印度卢比                    59.66      59.68      +0.03      -7.83      54.99
 马币                       3.1975     3.2195      +0.69      -4.36     3.0580
 人民币                     6.1458     6.1451      -0.01      +1.37     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 王兴亚/侯向明; 审校 艾茂林/张涛)

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