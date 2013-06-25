新兴汇市：美联储政策担忧缓解帮助新兴亚币上扬，但中国疑虑增强

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.45 97.71 +0.27 -10.94 86.79 坡元 1.2723 1.2760 +0.29 -3.96 1.2219 台币 30.150 30.350 +0.66 -3.36 29.136 韩元 1159.15 1161.40 +0.19 -7.64 1070.60 泰铢 30.93 31.10 +0.55 -1.03 30.61 菲律宾披索 43.45 43.84 +0.90 -5.52 41.05 印尼卢比 9935.00 9925.00 -0.10 -3.07 9630.00 印度卢比 59.66 59.68 +0.03 -7.83 54.99 马币 3.1975 3.2195 +0.69 -4.36 3.0580 人民币 6.1458 6.1451 -0.01 +1.37 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/侯向明; 审校 艾茂林/张涛)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选