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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:50 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索挫跌，触发43.60下方停止单

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* 美元/菲律宾披索跌至43.37，跌破43.6后触发停止单

* 菲律宾股市收挫3.05%，但对披索汇率没有造成负面影响

* 美元兑亚洲货币走跌，美联储官员周一谈话内容倾向宽松，对美元/亚币造成压力

* 短线支撑在43.32，为6月13日高点

* 美元/披索最新交投水位43.49-43.51，无本金交割远期外汇(NDF)在43.46-43.56(完)

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