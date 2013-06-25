《汇市简讯》美元/菲律宾披索挫跌，触发43.60下方停止单

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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0738GMT
* 美元/菲律宾披索跌至43.37，跌破43.6后触发停止单
* 菲律宾股市收挫3.05%，但对披索汇率没有造成负面影响
* 美元兑亚洲货币走跌，美联储官员周一谈话内容倾向宽松，对美元/亚币造成压力
* 短线支撑在43.32，为6月13日高点
* 美元/披索最新交投水位43.49-43.51，无本金交割远期外汇(NDF)在43.46-43.56(完)
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