版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 16:03 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3131     1.3117      +0.11      -0.48     1.3194
 美元/日圆                         97.51      97.72      -0.21     +12.42      86.74
 欧元/日圆                        128.05     128.18      -0.10     +11.87     114.46
 美元/瑞郎                        0.9337     0.9327      +0.11      +1.99     0.9155
 英镑/美元                        1.5441     1.5431      +0.06      -4.98     1.6251
 美元/加元                        1.0483     1.0496      -0.12      +5.66     0.9921
 澳元/美元                        0.9255     0.9248      +0.08     -10.95     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7749     0.7749      +0.00      -6.45     0.8283
 澳元/日圆                        90.280     90.370      -0.10      +0.17     90.130
 新西兰元/日圆                    75.570     75.720      -0.20     -46.34    140.820
 英镑/日圆                        150.57     150.79      -0.15      +6.92     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1941     1.1927      +0.12      -4.78     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
  (完)
    
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张涛; 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐