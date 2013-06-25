纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3131 1.3117 +0.11 -0.48 1.3194 美元/日圆 97.51 97.72 -0.21 +12.42 86.74 欧元/日圆 128.05 128.18 -0.10 +11.87 114.46 美元/瑞郎 0.9337 0.9327 +0.11 +1.99 0.9155 英镑/美元 1.5441 1.5431 +0.06 -4.98 1.6251 美元/加元 1.0483 1.0496 -0.12 +5.66 0.9921 澳元/美元 0.9255 0.9248 +0.08 -10.95 1.0393 新西兰元/美元 0.7749 0.7749 +0.00 -6.45 0.8283 澳元/日圆 90.280 90.370 -0.10 +0.17 90.130 新西兰元/日圆 75.570 75.720 -0.20 -46.34 140.820 英镑/日圆 150.57 150.79 -0.15 +6.92 140.82 澳元/新西兰元 1.1941 1.1927 +0.12 -4.78 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 许娜)