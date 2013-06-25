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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:28 BJT

投行观点：摩根士丹利下调今明两年黄金、白银和镍的价格预估

路透6月25日 - 摩根士丹利：

* 将2013年金价预估下调5%至每盎司1,409美元，2014年预估下调16%至1,313美元

* 将2013年银价预估下调14%至每盎司23.39美元，2014年预估下调29%至21.01美元。

* 将2013年镍价预估下调7%至每磅7.23美元，2014年预估下调10%至7.66美元。(完)

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