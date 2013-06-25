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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:29 BJT

香港股市：恒生指数扳回盘中跌幅收高0.2%，受助于本地地产股涨势

沪深300指数 收低0.3%，沪综指 下跌0.2。周二稍早两指数分别最低挫跌6%和5%。

中国内地市场在稍早测试四年半低点后扳回大量跌幅。中资银行板块仍大多走软，不过民生银行反弹2.9%，该股在周一市场下跌时受创最深。

但中国人民银行上海总部副主任表示，银行间同业拆借利率飙升是季节性因素所致，说明中国人民银行不会改变过去两天在官方声明中所重申的立场。

富智康 股价飙升8%，该公司预计2013年上半年公司可能恢复获利。(完)

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