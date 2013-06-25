全球金融：金融稳定委员会将成立工作小组研究Libor改革事宜

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透瑞士巴塞尔6月25日 - 金融稳定委员会(FSB)将成立一工作小组，研究伦敦银行间拆放款利率(Libor)的改革事宜。之前有三家银行因操纵Libor而受到处罚。
FSB主席卡尼表示，工作小组将在明年就应该如何依据国际新标准来调整Libor以及调整的时间给出报告。
全球主要经济体在金融危机之后设立FSB，旨在促进各国监管机构合作。卡尼还称，全球金融体系的部分环节尚未完全修复。
FSB于周一开会，讨论了全球所有主要市场的流动性状况，包括中国在内。
卡尼提及中国时称，“我认为当局很好地掌控了形势。”(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选