全球金融：金融稳定委员会将成立工作小组研究Libor改革事宜

路透瑞士巴塞尔6月25日 - 金融稳定委员会(FSB)将成立一工作小组，研究伦敦银行间拆放款利率(Libor)的改革事宜。之前有三家银行因操纵Libor而受到处罚。

FSB主席卡尼表示，工作小组将在明年就应该如何依据国际新标准来调整Libor以及调整的时间给出报告。

全球主要经济体在金融危机之后设立FSB，旨在促进各国监管机构合作。卡尼还称，全球金融体系的部分环节尚未完全修复。

FSB于周一开会，讨论了全球所有主要市场的流动性状况，包括中国在内。