中国钢铁：消费淡季来临，钢价尚不具备整体反转拉涨的基础--中钢协

路透北京6月25日 - 中国钢铁工业协会周二称，经过四个月的持续下滑，当前国内钢市部分品种出现筑底回升，但7月正值消费淡季，钢价尚不具备整体反转拉涨的基础，预计后期市场将呈窄幅震荡走势。

刊登在协会网站的新闻稿称，中国经济复苏势头仍然较弱，钢材需求面临增速放缓的压力，可能出台的新型城镇化规划短期内对钢材消费拉动有限，而近期国内钢厂检修虽有增加，但产量降幅有限，市场反弹或引发产量的再次释放。

“当前钢材市场进入季节性的消费淡季，高温多雨影响户外工程项目的进展，从而影响建筑钢材需求的释放，...当前工业经济复苏阻力较大，进入夏季后制造业也进入传统的生产淡季，对板材需求相应降低。”新闻稿称。

中钢协认为，钢材社会库存连续第十三周下降，但去库存化速度放缓。而主导钢厂对后市谨慎，价格继续下调，亦反映出汽车、家电、机械制造等行业传统淡季来临，钢厂面临订单压力对后市仍然谨慎。

中钢协强调，国内经济复苏势头仍然较弱，后期政策刺激空间不大。而钢材需求相对低迷，不确定因素仍然较多，包括国务院常务会议部署大气污染防治十条措施的效力如何，推进新型城镇化是否将难以对钢材需求产生直接拉动等。

中国钢铁工业协会最新数据显示，预估6月上旬全国粗钢日产量达到215.6万吨，较5月下旬的215.4万吨环比微增。

中钢协网站此前刊登分析指出，随着国内钢铁产量的下降，供大于求状况有所缓解，钢材价格接近底部，后期将呈低位波动运行态势。 （完）

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