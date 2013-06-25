中国债市：配置盘现身利率债走势有所回暖，但中票及企业债仍承压

路透上海6月25日 - 中国银行间债市周二利率债走势有所回暖，因持续调整后当前收益率水平已颇具吸引力，吸引配置盘开始入场；信用债中，此前跌势的重灾区短融亦基本走稳，不过中票及企业债卖压仍不减。

交易员并指出，本周资金面虽仍不改紧张局面，但未再出现上周四时的极端情况，市场也预期7月流动性会有所缓和，这令机构的悲观心态稍有缓和，部分机构开始尝试抄底买债。

“买盘出来一些，主要是配置盘，因为现在这个收益率不错。利率债(收益率)有一点下行，主要是金融债，国债也稍微有点下。”华东一银行交易员称。

他并谈到，信用债表现有所分化，短融相对稳定，因为在此前的流动性紧张中收益率升幅已很大，继续走高的空间有限，而中票及企业债近期的调整则还不充分，接下来压力依旧不减，“尤其是城投债，不太看好。”

中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。

银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

银行间市场资金利率虽然已从上周高点回落，但半年末节点临近，流动性紧张的预期未有实质改观，公开市场上周曾两度地量出现的央行票据今日停发。央行未进行任何操作，也意味着坚持不主动放水的态度依旧。

剩余期限约4.79年的农发行固息债130406券最新成交对应收益率 为4.29%，上日尾盘为4.35%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 5.8270 7.4369

上日 6.6461 7.5326

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.4827/3.4182 国债参考率报价 3.6264/3.5455 金融债参考率报价 3.7544/3.6889 (完)

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