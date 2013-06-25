台湾货币市场：美元流动性趋紧，本地美元拆借利率飙高

路透台北6月25日 - 台湾外币拆借市场人士周二指出，受中国美元流动性趋紧的影响，加上本地季底美元资金需求高涨，台湾本地银行间同业美元拆借利率本周来全线飙高，今日一个月期美元同业拆款 成交高见0.7%，较上周五走高约20基点。

一本地大型公股银行外币资金调度人士指出，一向担任美元提供者的台湾央行，近来亦未能在市场上释出美元，加上区域美元流动性均趋紧，令成交利率高居不下。这名交易员指出，今日承作两周期的美元拆借成交利率已见0.65%，与一个月期相去不远。

“台湾央行本身也缺钱(美元)，否则这个时候是最好赚钱的时候，没有道理不出来。”另一位本地民营银行外币调度人士称。

从一个月美元拆出方报价利率来看，粗估市场成交利率已来到约一年半高点。市场人士预期季底前的美元流动性都难以改善，本周季底过后相信美元流动性就会增加。

此外，交易人士也指出，虽然包括大陆、香港等地近来美元均紧俏，但只要利率再走高，就会吸引欧美等地区的金融法人出借美元，不过暂时难以估计季底前利率走高的情况会有多严重。