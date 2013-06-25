路透基点：台湾中钢2.78亿加元贷款已获10家银行超额认贷--RLPC

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上市企业中钢公司的2.783亿加元(2.65亿美元)双档贷款，已获得10家银行合计认贷5.30亿加元，达到超额认贷。

这笔无担保子弹式定期贷款将用于数笔双边过桥贷款的再融资，中钢去年取得这些过桥贷款，用于支持收购安赛乐米塔尔控股的一家加拿大铁矿石运营商3.68%股权。

贷款分为两部分，一部分为2.30亿加元五年期贷款，另一部分为4,830万加元三年期贷款。银行可以加入任一部分贷款。

原始牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行及中国信托商业银行，在A部分各承贷3,600万加元。台湾银行担任2013-2016年代理行，中信银担任2017-2018年代理行。

台北富邦银行及彰化银行在A部分贷款分别承贷3,600万加元及3,000万加元，共享MLAB头衔。另外四家MLAB为玉山银行、华南银行、兆丰银行及渣打银行，在A部分贷款各承贷2,300万加元。

东京三菱UFJ银行、东方汇理银行及瑞穗实业银行在B部分贷款各承贷1,300万加元，台新银行在B部分承贷930万加元。

预定7月2日举行签约。

A部分贷款利率为加拿大同业拆息利率(CDOR)加码99个基点，B部分为加码95个基点。银行在A部分承诺4,000万、3,000万、或2,000万加元，先付费用分别为18、15、或10个基点；在B部分承诺3,000万或2,000万加元，先付费用为9个基点或8个基点。

承诺费用为5个基点。

今年1月，全球最大的钢铁企业安赛乐米塔尔称将出售旗下ArcelorMittal Mines Canada Inc的15%股份给包括中钢与韩国浦项钢铁在内的一个财团。ArcelorMittal Mines Canada在魁北克省运营两座大型的露天开采矿场，在该地还拥有Port-Cartier工业综合区，包括一家球团矿厂、一个存储区与一些港口设备。

1月所宣布的交易中还包括，中钢、浦项钢铁及ArcelorMittal Mines Canada将进入长期铁矿石供应协议。

今年2月，中钢旗下的China Steel Corp India Pvt Ltd签署了一笔1.1亿美元的六年期融资案，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160个基点，最高层级先付费用为20个基点，若Libor和台北银行间拆借利率(TAIFX)利差超过40个基点的部分由借款方承担。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)