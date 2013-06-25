人民日报称斯诺登撕下华府道貌岸然的面具

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月25日 - 《人民日报》海外版周二刊登中国军事科学院军事战略研究员王新俊署名文章，赞扬美国国家安全局承包商前雇员斯诺登“撕下了华盛顿道貌岸然的面具”，并称香港特区在处理斯诺登问题上的做法符合相关法律。

据媒体报导，美国白宫称对香港特区和中国政府允许斯诺登离境表示不满和强烈反对，并批评该决定是无视有效拘捕令、故意放走逃犯，必定对中美关系产生负面影响。

《人民日报》评论文章则称，中国没法接受这种不满和反对。

据斯诺登披露，美国曾入侵中国大陆和香港的很多网络，包括清华大学以及中国的电信企业网络。中国政府称对美国入侵中国网络表示严重关切，并已就此向美方提出交涉。

“美当局不但不作出解释和道歉，却反而对香港特区依法所办之事表达不满。”王新俊评论文章中指出。

“从某种意义上讲，美国已经从‘人权榜样’蜕变成个人隐私‘窃听者’、国际互联网的集权‘操控者’和对他国网络的疯狂‘入侵者’。”文章称。

“全世界都记住了爱德华·斯诺登，正是他的勇敢无畏，撕下了华盛顿道貌岸然的面具。”(完)