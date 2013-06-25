更新版 1-中国央行：将对流动性进行灵活管理，引导市场利率趋向合理水平

* 资金紧张的时间点因素将会逐步消除

* 央行将对流动性进行灵活管理，稳定市场预期

* 银监会称并未出现大量银行资金违约情况 (新增更多评论和背景)

路透上海6月25日 - 尽管中国银行间资金面仍没有实质性缓解，中国央行仍坚持原有基调。中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。

他在2013陆家嘴论坛新闻发布会上还称，在银行流动风险总体可控的情况下，适中的流动性管理有助于引导货币供应和社会融资规模合理适度地增长。

“下一步，我们将继续密切监测银行体系流动性变化，根据国际收支和流动性情况，灵活调整流动性管理，并加强与市场机构沟通，稳定预期，引导市场利率在合理区间内运行。”他说。

针对6月以来逐渐升级的流动性困局，中国央行昨日发布新闻稿强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。

凌涛指出，总体来看，国内货币市场利率出现时点性季节性波动，只是暂时的，一些时点性因素将会逐步消除。

中国银行间市场资金利率虽然已从上周高点回落，但半年末节点临近，流动性紧张的预期未有实质改观，公开市场上周曾两度地量出现的央行票据今日停发。央行未进行任何操作，也意味着坚持不主动放水的态度依旧。

针对近期有相当多中资银行出现资金违约情况的传言，中国银监会办公厅副主任刘宏宇指出，目前并没有大量银行出现违规操作或是出现资金违约的情况。