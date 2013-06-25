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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 17:24 BJT

重发-英国经济：看起来经济正在步入一段温和但持续的增长期--英央行MPC委员戴尔

(重发以跟上红条)

路透伦敦6月25日 - 英国央行货币政策委员戴尔：

* 看起来经济正在步入一段温和但持续的增长期

* CPI未来数月将上升，夏秋两季多数时间将在3%左右起伏

* 薪资增长疲弱说明国内成本压力仍受到良好控制

* 短期内产出与通胀之间的权衡很不确定

* 刺激措施鼓励了过度的风险承担，加大了退出超宽松政策的难

* 英国央行副总裁宾恩：降息包括降至零以下仍是一个选项，货币政策委员会将继续加以评估 (完)

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