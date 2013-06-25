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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:43 BJT

投行观点：高盛将今明两年铜价预估分别降至7,216美元和6,600美元

路透6月25日 - 高盛周二发布新的铜价预估：

* 预计三个月、六个月和12个月后铜价将分别为每吨7,000美元、6,600美元和6,600美元(此前的预估则分别为7,500美元、8,000美元和7,000美元)

* 今明两年铜均价预估分别下调至7,216美元和6,600美元，之前的预估是每吨7,600美元和6,925美元。(完)

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