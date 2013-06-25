更新版 1-中国货币市场：隔夜续回落但七天小涨，公开市场无操作流动性未实质改观

(新增收盘报价和更多背景)

路透北京/上海6月25日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

对于今日央行公开市场未进行任何操作，市场人士认为，这与上周央行地量发行央票所释放的不主动放水的信号相同，所以对市场几无影响。

“(今天资金供需)还在失衡状态，个人预计最快也要7月中旬才能回归紧平衡状态。”上海一银行交易员指出，当前回购利率的变动不能真实体现资金面情况。

另一券商交易员表示，通过昨日央行的表态，市场参与者心态得到安抚，“较上周稳定不少”。不过半年末等多重因素的影响仍在发酵，流动性紧张局面没有本质改观。

她并表示，虽然当前隔夜加权利率相对近期来到一个偏低水平，不过“也有些机构考虑紧张因素，以及自身可能成本就比较高，还是会按照加权水平上再加点融出。”

中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。

银行间市场资金利率虽然已从上周高点回落，但半年末节点临近，流动性紧张的预期未有实质改观，公开市场上周曾两度地量出现的央行票据今日停发。央行未进行任何操作，也意味着坚持不主动放水的态度依旧。

今日银行间市场质押式回购总成交量 为8,565.40亿元人民币，较上日9,121.19亿元稍降；其中隔夜品种成交6,935.39亿元，低于上日的7,154.18亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购 其中:隔夜 5.8270 6.6461 -81.91 6,935.39

七天 7.4369 7.5326 -9.57 1,232.91

14天 6.9448 7.5199 -57.51 159.17 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.2050 3.9750 -7.50

七天 8.4500 7.1300 +137.00

14天 8.9450 7.1000 +170.00 回购定盘利率

隔夜 6.0000 6.4700 -47.00

七天 8.0000 7.3200 +68.00

14天 6.7700 7.1600 -39.00 Shibor

隔夜 5.7360 6.4890 -75.30

七天 7.6440 7.3110 +33.30