中国债市：利率互换下行，但七天回购利率小涨下IRS倒挂格局未改

路透上海6月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二续跌。市场人士表示，虽然半年节点前资金面尚未脱离紧绷格局，但机构多预期最坏的局面应已过去，加上A股盘中继续大跌，IRS曲线继续下移。

“下午稍微反弹上来了一点儿，但总体是下跌。”北京一商业银行交易员称，五年Repo目前大约报在3.87%附近，盘中最低曾到过3.83%，上一交易日收在3.98%附近。

他指出，今日货币市场上隔夜资金虽然下跌，但七天回购利率小涨，IRS曲线则仍处于倒挂，未来短端能否明显回落，“就看七天fixing啥时候能明显回落了。”

广发银行交易员吴思捷提到，短端连续回落应是对资金面宽松预期的提前反应，或者说最坏的状况已经过去，长端可能是受到股市盘中大跌的影响，目前一年Repo大约报在4.12%/4.10%，今日跌幅约10个bp。

中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。资金紧张的时点性因素会逐步消除，而适中的流动性管理有助于引导货币和社会融资规模适度增长。

中国银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

中国股市沪综指 周二再度急挫后盘中大幅反弹，收盘微跌。早盘股指在官媒强化央行流动性继续不放松的悲观情绪引导下，延续前日下跌走势，午盘初端跌幅一度接近6%，但之后恐慌情绪有所释放，部分抄底资金进场，反弹动量开始集聚，助大盘缩减跌幅。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7525/4.8625 4.0950/4.1688 3.8375/3.9125 3.8125/3.8963 3.8550/4.0750

上日 5.3220/5.4200 4.2800/4.3560 3.9530/4.0440 3.9700/4.0530 4.0025/4.2000

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变化 -0.5695/-0.5575 -0.1850/-0.1872 -0.1155/-0.1315 -0.1575/-0.1567 -0.1475/-0.1250

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。