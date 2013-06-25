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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 17:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国股市打压下跌，但收盘反弹脱离九个月低位

Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida称，“TOCOM市场下跌，是因为投资者在看到沪综指暴跌后，更为担忧中国需求疲软。”

其还补充称，“但在中国股市反弹后，该市场削减跌幅。投资者视230日圆为关键收盘支撑位，因为本月至今收盘点位还未低过该水准，即便盘中触及过九个月低位。”

日本股市日经指数周二在震荡交投中跌破13,000点，因中国银行业面临资金压力，让本就担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的投资人愈发感到雪上加霜。

上海期货交易所交投最活跃的1月合约 收高265元人民币，报每吨18,215元。

新加坡商品交易所近月7月合约 最新报每公斤222.0美分，下跌2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 许娜)

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