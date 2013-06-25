亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国股市打压下跌，但收盘反弹脱离九个月低位

Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida称，“TOCOM市场下跌，是因为投资者在看到沪综指暴跌后，更为担忧中国需求疲软。”

其还补充称，“但在中国股市反弹后，该市场削减跌幅。投资者视230日圆为关键收盘支撑位，因为本月至今收盘点位还未低过该水准，即便盘中触及过九个月低位。”