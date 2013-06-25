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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 17:34 BJT

英国利率：对利率恢复至更正常水平设定任何时间表将是极大的错误--威尔

路透伦敦6月25日 - 英国央行货币政策委员威尔：对利率恢复至更正常水平设定任何时间表，都将是极大的错误。(完)

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