中国期货：大连、郑州商品交易所冀与港交所在产品创新上加强合作

路透香港6月25日 - 大连、郑州商品交易所的高层周二表示，港交所 收购伦敦金属交易所（LME）可以为国内期货市场的国际化进程打开缺口，下一步期盼与港交所在产品创新上加强合作。

大连商品交易所理事长刘兴强在香港出席港交所LME亚洲年会上称，国际投资者认为中国国内期货市场开放太慢，其实在发展期货上中央态度坚定且明确，企业也感到很迫切，但是国内市场以个人投资者为主，监管部门因而担心对外放开可能带来冲击。

“中国的期货市场95%是个人投资者，5%是企业投资者，基本上机构投资者还是空白。”他说，“管理者担心放开以后，国外机构投资者那么成熟、那么有经验，会对个人投资者带来很大影响。”

但他指出，港交所在开放方面已走出新路，下一步要加强与港交所的合作，包括很多品种创新，工具互补，惟具体的产品品种合作有待进一步研究。

在同一场合上，郑州商品交易所理事长张凡称，希望与港交所优势互补，共同创造市场价值，特别是在人民币资本项不能自由兑换下，国内期货市场要启动国际化进程，有两个途径可以探讨，一是共同开发产品然后在境内、境外或者是两边挂牌，二是以香港离岸人民币中心为契机，让外国投资人进入境内市场，也让境内投资者参与国际市场。

中国作为全球产品贸易加工净出口国，但是在世界商品市场上没有定价权，话语权也很弱。由于体制的问题，业界认为，像港交所收购LME的举措，目前境内企业很难做到。

刘兴强指出，中国企业到美国、英国进行套期保值，不是不应该，但是假如中国有一个商品与境外连通的市场，成本就低很多，规避风险的效率也高得多。

港交所于去年底完成了以22亿美元收购拥有135年历史的LME的交易，以拓展其商品期货交易渠道，从原来的专注于股票交易作多元化发展，并筑起中国市场与国际市场的桥梁。