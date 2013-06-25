路透基点：40亿美元双汇收购融资案明日举行路演--RLPC

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，40亿美元的中国双汇收购融资案明日将在中国银行(香港)办公室举办一场路演。中国猪肉生产商双汇收购美国Smithfield Foods的收购案价值71亿美元，这项融资将用于支持收购案。

中国银行已全额承销这笔融资。消息人士称，中国银行上周四发出邀贷，随后并提供条款清单，寻求银行承诺10亿美元承销。银行承诺期限为7月10日。

接到路演邀请的银行包括澳新(澳盛)银行、星展银行、德意志银行、中国工商银行、汇丰银行、摩根大通、瑞穗实业银行、摩根士丹利、Natixis、荷兰合作银行、渣打银行及瑞银集团。

先前已报导，这笔40亿美元新融资分为两部分，一部分是25亿美元三年期贷款，另一部分为15亿美元五年期贷款。消息人士说他们被口头告知，Smithfield股票将作为担保。

谈判的价码据悉是三年期贷款高于350个基点，五年期贷款约为500个基点。

在此之前，这笔融资包含一项30亿美元“银行担保(备用信用证支持)”工具及一笔由河南双汇投资发展股票抵押的10亿美元融资。Smithfield股票作为共同担保。

先前已报导，中国银行已向全球银行业者探询这项30亿美元备用信用证支持融资。

另一方面，摩根士丹利上周五已透过一次电话会议，在美国市场邀请银行业者参加一项15亿美元、364天期无担保过桥贷款案，用来支持双汇收购Smithfield。这项贷款面向零售银行展开筹组，价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码675个基点。承诺贷款低于7,500万美元者，可获前端费用37.5个基点；承贷7,500万美元或以上的银行，可获50基点费用。承诺期限为6月26日。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，这项交易对Smithfield企业价值的估值约为71亿美元。