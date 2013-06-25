中国经济：国务院发布促海洋渔业发展意见，加强资源和生态环境保护

路透北京6月25日 - 中国国务院日前发布有关促进海洋渔业发展的意见,决定今后中国将坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋的生产方针，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护，不断提升海洋渔业可持续发展能力。

据中国政府网周二发布的新闻稿显示,日前出台的《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》确定，2015年，中国海水产品产量稳定在3,000万吨左右，海水养殖面积稳定在220万公顷左右，其中海上养殖面积控制在115万公顷以内；近海捕捞强度有效控制，外海和远洋渔业综合生产能力不断增强，海水产品精深加工规模不断扩大。

到2020年，中国渔船数量和捕捞强度要与渔业资源可再生能力大体相适应，海洋渔业生态环境明显改善，渔民生产生活条件显着改善。

意见还提出要科学发展海水养殖，积极稳妥发展外海和远洋渔业，大力发展海水产品加工和流通。

此外，意见还要求进一步改善渔民民生。积极推进渔村建设，切实促进捕捞渔民转产转业。支持发展海水养殖、海水产品加工和休闲渔业，延长产业链，提高渔业效益。（完）

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