中港股市：A股触及四年半低位，对政策寄望助股市反弹收复大部分失地

沪深300指数已由2月高点重挫22%，14日相对强弱指标目前为17.2，代表指数技术面已处于2005年推出以来最严重的超卖水准。

香港恒生指数 逆转早盘下跌1.4%的失地，终场收高0.2%，恒生国企指数 下跌0.8%。

上海股市成交量较过去20个交易日均值高出约43%。香港股市成交额达120亿美元，为三个月来次高纪录，但沽空比率仍高，占总成交的12.1%，高于历史水平的8%。

交银国际首席中国策略师洪灏指出，“(中国货币当局)看起来不准备放水，所以明天可能还会下跌。”

尽管午后大幅反弹，一些中国金融股在内地市场仍收低。民生银行A股 收低0.8%，盘初曾重挫近10%。民生银行H股 逆转盘初重挫，终场收高2.9%。

富智康 股价飙升8%，该公司预计2013年上半年公司可能恢复获利。

**沪综指缩减跌幅微收低**

沪综指周二再度急挫后盘中大幅反弹，收盘微跌。早盘股指在官媒强化央行流动性继续不放松的悲观情绪引导下，延续前日下跌走势，午盘初端跌幅一度接近6%，但之后恐慌情绪有所释放，部分抄底资金进场，反弹动量开始集聚，助大盘缩减跌幅。

上海A股今日成交额放大至1,044亿元人民币,昨日为877亿元。

“今天股市的走势变化非常大，午后市场对流动性收紧的恐慌情绪有所释放,但现在是不是底部还不好判断，只有央行明确注入流动性，才有可能是底部信号。”长城证券策略组带头人朱俊春认为。

中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。

上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

周二盘中个股一度全面下跌，金融地产板块仍是带动大盘下跌的主力板块，但尾盘均出现反弹回升。