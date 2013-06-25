CNH市场动态：隔夜拆款利率在央行谈话后走跌，心理面紧张缓解

路透香港6月25日 - 中国央行周二重申将引导市场利趋向合理水平，带动离岸人民币市场缓解对于未来流动性的忧虑，隔夜拆款利率应声下滑，尾盘资金供给者多过需求。不过，较长天期的利率仍维持相对高档，反映对于较长期资金面的谨慎心态犹在。

市场人士指出，离岸市场资金匮乏的程度并不如中国境内严重，且近两日还有些资金汇入准备投标明日的国债，在市场对于未来资金面紧张纾缓后，短钱供给增加。

央行讲了一些话，市场不再那么紧张了。”一中资行人士说，“（尾盘）市场很多offer，bid都不见了。” “我们看到有些私人银行最近汇进钱来，要标明天的国债，市场有看到一些钱进来。”另一大型银行人士说。

本地时间下午5:25时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.50/1.00%,较稍早前的4.00/4.50%明显走跌，上日在2.00%。

不过，到期日落在6月底--银行半年结之后的一周期拆息 仍在4.50/6.00%，上日约在5.50％。

中资行人士指出，虽然市场对于央行＂袖手旁观＂的担忧缓解，但实际上至6月底甚至是7月初，流动性仍不容乐观，市场对于借出资金态度谨慎。

尽管中国银行间资金面仍没有实质性缓解，中国央行仍坚持原有基调。中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。

资金市场乱象逐步解除，也让美元兑离岸人民币远期外汇(DF)掉期点数自高点下跌，本地时间下午5:41时，一年期掉期点数 报1,428/1,460，较上日的1,510点低，上周最高见1.690点。

周一新推出的HIBOR定盘价 中隔夜利率亦见下跌，报3.24%，上日在4.35%；但七天期微升至6.37750%，上日在6.36250%。

香港及台湾的人民币清算行将同步自7月份起上调参加行的隔夜存款利率至0.750%，以吸引更多的人民币存款。

本地时间下午5:45时，离岸人民币即期 报6.1410，盘中区间在6.1380-6.1468，上日尾盘在6.1394。(完)

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