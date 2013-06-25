更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊既有区间，月底、季底效应下半周料最为明显

* 月底、季底效应下半周料最明显

* 月底资金流动性恐降低

* 季底冲刺放款令拆入需求增温

* 本周发票量偏少 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 詹静宜

路透台北6月25日 - 时序迈入月底、季底，台湾银行间短率周二续稳在既有低位区间。银行调度人士认为，受到月底、季底效应的心理预期因素影响，市场保守气氛渐浓，银行间倾向提前调整积数，并避开落点在月底最后一个交易日，预料月底、季底资金紧缩效应将在下半周最为明显。

银行资金交易员表示，由于行库在月底、季底冲刺放款，及银行提前回补基数，月底银行间拆入需求增温；而银行间顾及季底银行风险适足率(BIS)计算，月底最后一个交易日不承作拆款的银行家数增加，届时台币资金供给方将减少，因此资金需求者皆提前做好资金调度，料月底前银行间隔夜拆款利率可能略向既有区间高位的0.388%靠拢。

“不会去赌最后一天，最后一天风险太高!”一位金控银行交易员说。

此外，外商银行调度人士指出，随着近期国际美元走强，台湾货币市场也比较缺美元，致美元拆款利率略走扬，而急需美元的银行在调度不到美元的情况下，转以调度台币再行换汇，也令近日台币供需稍紧一点。

交易员分析称，目前整体资金情势仍偏松，只是受到月底效应的心理因素影响，银行间操作心态保守，尽管月底最后一个交易日积数可补三天，但当日很多家银行都不承作拆款，致最后一个交易日资金流动性料将降低，因此避开落点月底比较安全，倒不是货币市场资金真得偏紧。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为199亿台币，累计超额准备为负711亿，加计前期1%的超额准备为428亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦同于上日。

**本周发票量偏少**

在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，本周发票量偏少，主要考量季底资金紧缩效应，早以卖断或做RP方式避开短票落点在月底，今天发票量已偏少，月底前三天的单日发票量比今天还少，月底前短票利率料将维持在既有区间。

银行业者也提及，因应月底、季底效应，近期购买短票的需求减少，且月底发票量也少，月底短票成交量能略有降温。

至于国营企业台电周二标售一个月天期商业本票50亿台币，票券交易员称，标售利率较预期高1-2个基点，揣测因应半年报传统资金需求，导致市场资金流动性降低。

30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，少数大型行库成交在0.70%。

台湾央行今日共发行1,256.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,259亿，存单发行余额减2.5亿台币。

本周余日央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周二持于上日区间。市场人士指出，今日市场整体资金水位仍然宽松，主要是股市挫跌令投信端自股票型基金撤出；而证券商因公债殖利率近日大弹，亦减少持券部位，券源稀少、资金充裕的情势不变，令RP利率持平于低档。

虽然资金水位依旧高涨，不过市场也发现今日起季底因素渐次发酵，投信端偶有资金赎回，不过很快即被市场高涨的水位补足，让季底的影响主要显现在资金的快速流动上，而非紧俏。

“公债殖利率弹，我们几乎没有资金缺口，甚至出现正数，没有调度需求。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出，不仅公债持券信心动摇，美联储会议后金融机构出脱公司债的情形也变多，令RP市场券源奇缺，询券的电话却没有断过。

多数交易员预料本周RP利率持平，除非周四央行理监事会议后对货币政策有不同陈述，牵动市场想像空间。但一般预料台湾央行仍以稳健为主，不致让市场过份动荡。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。