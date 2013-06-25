版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 18:13 BJT

全球经济：围绕美联储退出政策的沟通或引发波动--IMF首席经济学家

“从概念上讲，这并不很难，但存在如何向外界沟通实施方式的问题，而这将引发波动。但过去一周的波动有些夸大。”

从美联储引发全球市场抛售潮到现在还不到一周时间，就有两位联储高层官员淡化立即结束货币刺激措施的概念，并在周一表示市场反应尚未引发担忧。(完)

(编译 兰秀娟/艾茂林; 审校 王洋/侯向明)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐