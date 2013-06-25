服务快讯!!台湾证券市场将自7月1日起微调上市(柜)有价证券集合竞价撮合秒数至最低15秒****

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台湾证券交易所(TWSE) 和证券柜台买买中心 (GTSM)订于2013年7月1日起微调上市(柜)有价证券集合竞价撮合循环秒数至最低15秒撮合一次。

汤森路透亦将于Eikon及3000Xtra即时资讯系统上同步揭示竞价撮合资讯。

目前台湾上市(柜)有价证券之买卖申报之撮合方式为集合竞价。根据柜买中心之公告，上市(柜)有价证券将于逐笔交易实施前，逐步缩短集合竞价撮合循环秒数。

规划分3次缩短盘中集合竞价撮合循环秒数：

1. 2013年7月1日将盘中集合竞价撮合循环秒数由20秒缩短至15秒。

2. 预计2014年2月将盘中集合竞价撮合循环秒数缩短至10秒。

3. 预计2014年下半年将盘中集合竞价撮合循环秒数缩短至5秒。

详细资讯影响如下:

- 现行之交易行情及最佳五档买卖价量揭示方式为每20秒揭示一次，于生效日起将改为每15秒揭示一次。

- 收盘前揭露一次模拟撮合后最佳1档买卖价，将配合本案同步调整揭露频率至15秒。

- 开盘集合竞价（栏位996）、开盘集合竞价量（栏位997）在汤森路透'ta'代码的揭示时间，亦将由首20秒更新改为首15秒更新。

此项微调客户端不需作任何设定即可接受。历史数据在本次发布中不受影响。

产品授权码 (Permission Entity, 简称PE)以及显示模板(Display template)将保持不变。

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