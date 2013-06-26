CNH市场动态：离岸即期汇价小幅走跌，国债相关需求让交易不至过于清淡

路透香港6月26日 - 香港离岸人民币即期 周三小幅走跌，尽管受在岸即期牵动，盘中一度小幅跌至近一个月低位，然财政部人民币国债招标推动机构购汇需求让盘中交易不至于过度清淡。交易员认为，近期人民币汇率将维持震荡格局，近期市场对中国经济及流动性的忧虑均使人民币走升步伐暂歇。
“今天市场很安静，仍有些机构和客户在买CNH，跟财政部招标人民币国债有关，CNH还是跟着境内走 流动性松下来了，人民币远期DF也有所下降，总的来说交投比较清淡。”一外资行外汇交易员称。
一位境内国有大行外汇交易员称，前期本币资金紧张，增加了做空人民币、做多外汇的成本，此外大部分亚洲货币都比较坚挺，从银行自营盘考虑，按照利率平价来看，人民币即期有升值压力，但远期有贬值压力。但目前人民币有回调可能，最近各国央行货币政策都有收紧倾向。”
本地时间下午5:53时，离岸人民币 报6.1450，盘中高点6.1405，盘中低点则在6.1460，昨日收市价在6.1400。
“前几日境内银行间资金紧张，套利交易的成本和美元兑人民币需求让CNH即期近期都比较坚挺，但市场冷静下来会察觉不小的风险，当然目前一切都取决于在岸的货币政策及流动性。还是要小心一些短期风险因素。”一位外资行交易员称。
人民币兑美元即期 周二小幅回落至6.1470 。交易员表示，季节性和政策性购汇需求持续平稳释放，料推动人民币汇率在本周内持续平稳、小幅走弱，进入7月后这些影响因素预计将消失，即期以双向波动可能性为大。
资金市场乱象逐步解除，也让美元兑离岸人民币远期外汇(DF)掉期点数自高点下跌，本地时间下午5:57时，一年期掉期点数 报1,438/1,468，上周最高见1,690点。
多数亚洲新兴货币周三下跌。上海股票市场疲弱，表明尽管中国人行寻求缓解市场忧虑，投资人依然担心该国信贷紧张状况，新兴亚币也因此承压。
美元兑人民币一年期NDF报6.3060/6.3090，上一交易日则收于6.2970。(完)
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(记者 赵红梅; 审校 林高丽)