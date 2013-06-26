新债招标:台湾台积电七年期无担债以1.50%定价，高于预期--标售文件

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透台北6月26日 - 据公司债承销人士周三提供资料显示，全球晶圆代工龙头--台积电 发行的七年期无担保公司债以1.50%定价，高于市场预估的1.430-1.465%，金额102亿台币。
另根据竞价结果通知内容，10年期则以1.70%定价，亦高于市场预估的1.585-1.615%，金额35亿台币。总计本次公司债标售金额为137亿台币。
台积电此批公司债于上周五截止投标，据承销商先前所接到的竞价通知，原预计发行七年期100亿台币、10年期50亿台币，发行上限为200亿台币。
台积电上次是在1月标售公司债，当时五年期以1.23%定价，七年期以1.38%定价，10年期则以1.50%定价，总计标售金额为214亿台币。
台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)
参看台积电相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。