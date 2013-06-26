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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 16:30 BJT

新债招标:台湾台积电七年期无担债以1.50%定价，高于预期--标售文件

路透台北6月26日 - 据公司债承销人士周三提供资料显示，全球晶圆代工龙头--台积电 发行的七年期无担保公司债以1.50%定价，高于市场预估的1.430-1.465%，金额102亿台币。

另根据竞价结果通知内容，10年期则以1.70%定价，亦高于市场预估的1.585-1.615%，金额35亿台币。总计本次公司债标售金额为137亿台币。

台积电此批公司债于上周五截止投标，据承销商先前所接到的竞价通知，原预计发行七年期100亿台币、10年期50亿台币，发行上限为200亿台币。

台积电上次是在1月标售公司债，当时五年期以1.23%定价，七年期以1.38%定价，10年期则以1.50%定价，总计标售金额为214亿台币。

台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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