马来西亚期市：棕榈油受出口数据提振微幅收高，需求担忧限制涨幅

“全球经济忧虑眼下牵制住多头力量，”一位驻吉隆坡大宗商品经纪机构的交易员说。“不过市场或会因为出口走高以及库存可能出现下降而反弹”。

指标9月合约 周二小涨0.3%，收在每吨2,412马币(林吉特)(758美元)，交易区间在2,396-2,421林吉特间。

总成交量为38,358口，高于35,000口的均值。

种植农户预计，棕榈油需求将在7月斋月之前升温。除此之外，林吉特 走弱料会刺激海外买家和炼厂的买盘。上周林吉特兑美元下跌近3%，因美元在美联储声明后上扬。

棕榈油出口增加，或许让6月库存进一步减少，而上月棕榈油库存已经下跌至182万吨，为近一年最低水平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)