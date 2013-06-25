中国债市：A股盘中暴跌可转债则迎来配置时点，仓位可逐步提高至中性

路透北京6月25日 - 救市希望破灭令中国A股周二一度暴跌近6%，可转债市场亦承受来自正股压力。不过，分析人士普遍认为，随着季末后流动性将适当缓解，中线来看当前已是较好的转债配置时点，唯需控制正股下跌风险。

“建议低吸转债，仓位逐步提高至中性水平。”北京一家大型券商转债分析师称，“转债每次都游走在恐慌和过度乐观之间，5月就建议大家减持，但到现在反倒机会正在慢慢出现，唯一恐惧的就是恐惧本身”。

上海一家大型券商信用债分析师亦认为，中线来看是比较好的配置时点，如果做1-3年的周期，整个三季度都是买点。105元以内的建仓成本，从历史来看很难亏。

国泰君安证券就在报告中指出，虽然短期正股仍有风险，但高债底、中平价转债已出现买入机会，建议关注中行转债 和非银行大盘。而民生 、川投 等弹性转债债底保护有限，可谨慎增持。

国泰君安分析称，流动性好坏对比分析表明转债估值难以回到2011年9月水平，进一步回落风险较小。且从11年三季度的经验来看，转债估值先于信用债见底。后期货币趋紧将下调企业偿债能力，供给反弹也是不利，信用债长端仍有调整风险。中行等高债底转债价值高于信用债。

今日多数转债跟随大盘走跌，中行转债盘中一度跌至97.21元低位，但收盘则升1.2%至99.02元。上周转债市场亦跟随正股暴跌，机构重仓券回调最大，较多个券估值回至12年四季度水平，中行、非银大盘等回调更多。

另外，针对近日令市场费心揣测的流动性前景及央行政策立场，市场人士认为，在各部委及舆论压力下，央行不得不稳定流动性预期。

上述北京大型券商分析师就认为，转债跌得多，是因为赎回压力，即流动性压力，一般季末后会适当缓解。同时，央行也不可能保持那么高的利率，舆论压力很大，所以流动性边际上会有改善。

“季节性应该是央行下台阶最好的理由，这意味着季节性之后流动性无论如何一定会有改善”，他称。

央行网站周二稍晚已表态称称，预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。下一阶段，央行将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动。