国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差转为正价差，关注180-cst交易

路透新加坡6月25日 - 亚洲380-cst燃料油跨月价差转入正价差，交易商留意在库存增加的同时，新加坡海运燃油市场需求疲弱。交易员们预测，随着超过200万吨的180-cst燃料油按海运燃油级别使用，380-cst现货市场将开始承压下跌。

380-cst跨月价差为负0.125美分，较上日下跌近0.875美分，明显反映出疲弱的市场结构。

亚洲指标级别燃料油升水继续坚挺，仍在每吨17.70美元左右，略低于上日的18.13美元。

过去五周以来，指标燃料油价差从每吨约0.40美元上涨至当前水平，因一些主要企业参与店头交易。

"库存依旧很高，除了每日的店头交易以外，需求并不热络，"一位交易员说。

“不过这并不是当前疲弱市场供需面的真实反映。”

嘉能可购入8吨180-cst燃料油，价格在每吨620-626美元，装船日期在7月10-25日。

BP购买6吨8吨180-cst燃料油，价格在每吨618-622美元，装船日期在7月18-22日和7月21-25日。

中国石油天然气股份有限公司买入2吨180-cst燃料油，价格为每吨626美元，装船日期定在7月10-14日。(完)

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